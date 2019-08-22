Прибуток одного з китайських автовиробників, які спеціалізуються на електромобілях та гібридах, зріс втричі.

Китайський виробник автомобілів та електромобілів BYD повідоми про трикратне зростання свого прибутку. Це зумовлено збільшенням продажів електричних транспортних засобів в Китаї.

Компанія BYD за перше півріччя 2019 року отримала чистий прибуток у розмірі 1,45 мільярда доларів (205 29 мільйони доларів США) порівняно з 479,10 мільйонами юанів рік тому.

BYD з січня по липень продав 145 653 так званих нових енергетичних транспортних засобів (гібридів та електромобілів), що на 95% більше, чим торік. Водночас продажі бензинових моделей впали на 45% до 82 419 одиниць.

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Загальні доходи BYD виросли на 15 відсотків до 62,18 мільярда юаней з 54,15 мільярда. З цього виходить, що виробляти електричні транспортні засоби більш вигідно, ніж бензинові.

Загальні продажі "електричок" у Китаї за перші шість місяців цього року виросли на 50% порівняно з минулим роком. І тільки в липні, коли уряд скоротив субсидії на них, продажі впали на 4,7%.

Загалом за рік в Китаї планують продати 1,5 мільйони екологічно чистих транспортних засобів.

Нагадаємо, що в Лондоні встановили автомат з продажу електромобілів.