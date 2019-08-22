Прибыль одного из китайских автопроизводителей, специализирующихся на электромобилях и гибридах, вырос втрое.

Китайский производитель автомобилей и электромобилей BYD сообщил о трехкратном росте своей прибыли. Это обусловлено увеличением продаж электрических транспортных средств в Китае.

Компания BYD за первое полугодие 2019 года получила чистую прибыль в размере 1,45 миллиарда долларов (205 29 миллионов долларов США) по сравнению с 479,10 миллионами юаней год назад.

BYD с января по июль продал 145 653 так называемых новых энергетических транспортных средств (гибридов и электромобилей), что на 95% больше, чем в прошлом году. В то же время продажи бензиновых моделей упали на 45% до 82 419 единиц.

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Общие доходы BYD выросли на 15 процентов до 62,18 миллиардов юаней с 54,15 миллиардов. Из этого следует, что производить электрические транспортные средства более выгодно, чем бензиновые.

Общие продажи "электричек" в Китае за первые шесть месяцев этого года выросли на 50% по сравнению с прошлым годом. И только в июле, когда правительство сократило субсидии на них, продажи упали на 4,7%.

В целом за год в Китае планируют продать 1,5 миллиона экологически чистых транспортных средств.

Напомним, что в Лондоне установили автомат по продаже электромобилей.​​​