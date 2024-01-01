Китайці терміново міняють свої електровелосипеди: що спонукало до такого кроку

Обмін електричних велосипедів на літій-іонних батареях на новіші моделі з герметичними свинцево-кислотними батареями (SLA) робить двоколісний транспорт більш безпечним. Як пише msn.com, електричні велосипеди останнім часом стали неймовірно популярними у містах Китаю.

Парк електричного двоколісного педально-акумуляторного транспорту сягає приблизно 350 мільйонів одиниць. Люди різного віку, а також молодь використовують електровелосипеди для щоденних поїздок.

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Попри те, що технічно вони вимагають використання педалей і максимальну швидкість 25 км/год, щоб кваліфікувати їх як електровелосипеди в Китаї, більшість користувачів знімають педалі та ефективно керують ними як скутерами.

Легкі електричні велосипеди стали неодмінним атрибутом логістики в містах і селах для людей усіх вікових категорій. Фото: сайт p0.itc.cn

Нині вирішено позбутися транспорту з пожежонебезпечними літій-іонними батареями. Зараз Міністерство торгівлі Китаю (MOC) оголошує про нову політику щодо подальшого сприяння обміну електронних велосипедів з літій-іонними акумуляторами. Нова політика передбачає субсидії, щоб допомогти окремим особам купувати відповідні нові моделі.

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Здані електровелосипеди підуть на перероблення. За прогнозами згаданого відомства, цей крок має на меті поступово відмовитися від старих електровелосипедів, які становлять ризики для безпеки.

У Китаї дівчат на електричних велосипедах чомусь більше, ніж хлопців, а серед шанувальників цього транспорту там вже з'явилося багато європейців. Фото: з відкритих джерел

Натрієво-іонні батареї мають переваги безпеки свинцево-кислотних батарей, але пропонують кращу щільність енергії та тривалість життя, яка починає наближатися до літій-іонних батарей. Вартість нової технології натрій-іонних акумуляторів залишається відносно високою, але очікується, що значні інвестиції в розробку виробництва натрій-іонних акумуляторів допоможуть знизити вартість у найближчі кілька років.