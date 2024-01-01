Китайцы срочно меняют свои электровелосипеды: что побудило к такому шагу

Обмен электрических велосипедов на литий-ионных батареях на более новые модели с герметичными свинцово-кислотными батареями (SLA) делает двухколесный транспорт более безопасным. Как пишет msn.com, электрические велосипеды в последнее время стали невероятно популярными в городах Китая.

Парк электрического двухколесного педально-аккумуляторного транспорта достигает примерно 350 миллионов единиц. Люди всех возрастов, а также молодежь используют электровелосипеды для ежедневных поездок.

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Несмотря на то, что они технически требуют использования педалей и максимальную скорость 25 км/ч, чтобы квалифицировать их как электровелосипеды в Китае, большинство пользователей снимают педали и эффективно управляют ими как скутерами.

Легкие электрические велосипеды стали непременным атрибутом логистики в городах и селах для людей всех возрастных категорий. Фото: сайт p0.itc.cn

Сейчас решено избавиться от транспорта с пожароопасными литий-ионными батареями. Министерство торговли Китая (MOC) объявило о новой политике по дальнейшему содействию обмену электронных велосипедов с литий-ионными аккумуляторами. Новая политика предусматривает субсидии, чтобы помочь отдельным лицам покупать соответствующие новые модели.

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Сданные электровелосипеды пойдут на переработку. По прогнозам упомянутого ведомства, этот шаг поможет постепенно отказаться от старых электровелосипедов, которые представляют риски для безопасности.

В Китае девушек на электрических велосипедах почему-то больше, чем парней, а среди поклонников этого транспорта там появилось много европейцев. Фото: из открытых источников

Натриево-ионные батареи имеют преимущества безопасности свинцово-кислотных батарей, но предлагают лучшую плотность энергии и продолжительность жизни, которая начинает приближаться к литий-ионным батареям. Стоимость новой технологии натрий-ионных аккумуляторов остается относительно высокой, но ожидается, что значительные инвестиции в разработку производства натрий-ионных аккумуляторов помогут снизить стоимость в ближайшие несколько лет.