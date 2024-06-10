Американские подростки отказываются от водительских прав в пользу электровелосипедов

Статистика показывает, что сегодняшние подростки охотно наслаждаются новой формой доступной и эффективной свободы передвижения, которую дают электрические велосипеды. Этот транспорт набирает популярность в США уже более десяти лет, но за последние несколько годов их количество поражает. Об этом пишет electrek.co.

Если на первых порах электрические велосипеды считались альтернативой для пожилых велосипедистов, то теперь они завоевали расположение практически каждой возрастной группы. Соответственно под эти категории потребителей уже существуют электровелосипеды баланса для малышей, детские модели, электровелосипеды для подростков, модели для широкой общественности и людей старшего возраста.

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Когда раньше "свобода" традиционно предоставлялась в 16 лет с водительскими правами, теперь она доступна подросткам значительно раньше. Изучение предпочтений показало, что электровелосипеды дают не только детям больше свободы, но и родителям.

Во-первых, преимущество "первого электровелосипеда" над "первым автомобилем" обусловлено многими факторами. Среди крупнейших мотиваций фиксируется сочетание экономических, практических факторов и экологических проблем, которые меняют ландшафт личного транспорта для молодого поколения.

Во-вторых, для многих подростков и их семей стоимость владения автомобилем является значительным сдерживающим фактором, начиная от цены самого транспортного средства до страхования, топлива и технического обслуживания, расходы на которые быстро растут. Именно поэтому електровелисипед становится хорошей альтернативой – начальная цена приобретения значительно ниже, а эксплуатационные расходы почти нулевые.

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Таким образом, из-за роста стоимости жизни многие семьи считают электровелосипеды выгодным выбором в финансовом плане. За менее чем 1000 долларов американские подростки могут найти хороший электровелосипед. За 3000 долларов подростки могут взять отличный электровелосипед еще более высокого качества и долговечности. Если сравнить со стоимостью владения даже подержанных автомобилей, то только летнее техническое обслуживание и топливо автомобиля могут стоить столько же, сколько целый электрический велосипед.

Конечно, привлекательность еще и в том, что это экологически чистый транспорт.

Фото с сайта electrek.co