Американські підлітки відмовляються від водійських прав на користь електровелосипедів

Статистика показує, що сьогоднішні підлітки залюбки насолоджуються новою формою доступної та ефективної свободи пересування, яку дають електричні велосипеди. Цей транспорт набирає популярності в США вже понад десять років, але за останні кілька років їхня кількість вражає. Про це пише electrek.co.

Якщо на перших порах електричні велосипеди вважалися альтернативою для літніх велосипедистів, то тепер вони завоювали прихильність практично кожної вікової групи. Відповідно під ці категорії споживачів вже існують електровелосипеди балансу для малюків, дитячі моделі, електровелосипеди для підлітків, моделі для широкого загалу та людей старшого віку.

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Коли раніше "свобода" традиційно надавалася у 16 років з водійськими правами, тепер вона доступна підліткам значно раніше. Вивчення вподобань показало, що електровелосипеди дають не тільки дітям більше свободи, але й батькам.

По-перше, перевага "першого електровелосипеда" над "першим автомобілем" зумовлена багатьма факторами. З-поміж найбільших мотивацій фіксується поєднання економічних, практичних факторів і екологічних проблем, які змінюють ландшафт особистого транспорту для молодого покоління.

По-друге, для багатьох підлітків та їхніх сімей вартість володіння автомобілем є значним стримувальним фактором, починаючи від ціни самого транспортного засобу до страхування, палива та технічного обслуговування, витрати на які швидко зростають. Саме тому електровелисипед стає гарною альтернативою – початкова ціна придбання значно нижча, а експлуатаційні витрати майже нульові.

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Таким чином, через зростання вартості життя багато сімей вважають електровелосипеди вигідним вибором у фінансовому плані. За менш ніж 1000 доларів американські підлітки можуть знайти хороший електровелосипед. За 3000 доларів підлітки можуть знайти чудовий електровелосипед ще вищої якості та довговічності. Якщо порівняти з вартістю володіння навіть вживаних автомобілів, то лише літнє технічне обслуговування та паливо автомобіля можуть коштувати стільки ж, скільки цілий електричний велосипед.

Звісно, привабливість ще й в тому, що це екологічно чистий транспорт.

Фото з сайту electrek.co