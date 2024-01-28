Альпи поступово відмовляються від класичних бензинових мотосанок. Повне ігнорування ще не настало, але процес пішов практично у всіх країнах: зона спокою та затишку входить в еру акумуляторного транспорту.

Альпи – курортна зона будь-якої пори року. Туди на вихідні чи у відпустку за першої можливості тікають від міського чаду, гуркоту і метушні. Звісно, милуватися пейзажами у чадному середовищі нині ніхто не хоче, оскільки з’явилися альтернативні види транспорту, у тому числі сезонні.

Французькі Альпи завдяки інженеру-аеронавігатору Ніколю Мюроні стали першими, де почали створювати парки з власними акумуляторними велосипедами для снігу. Вони стали альтернативою гучно тріскучим снігоходам зі шлейфами диму з вихлопних труб.

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Поїздка у гості стала бідою для снігоходів

Все почалося в не такому вже й далекому 2015 році, коли інженер-аеронавігатор Ніколя Мюрон поїхав провідати у французьких Альпах дідуся й бабусю. Там у місцевих жителів та відпочивальників взимку чи не основний транспортний засіб – снігохід. Однак відчувши, як спокій і тиша гір руйнуються армадами цих тріскучих та смердючих байків, він вирішив зробити щось на кшталт електричного велосипеда для снігу – легкого, не дуже гучного і простого у користуванні та обслуговуванні.

Снігові велосипеди конструкції Ніколя Мюрона вже є в парках доброї півсотні європейських гірськолижних курортів. Фото: MoonBikes

Він зробив те, на що в конструкторських бюро поважних виробників витрачаються роки. Конструкція MoonBike для снігу виявилася настільки вдалою, що замовлення пішли чередою – сніговий електробайк сподобався як у приватному користуванні, так і операторам прокату.

Все впирається в ціну

Тут збіглося кілька факторів привабливості. По-перше, маса такого транспорту в три рази менше ваги звичайного снігохода. Електромотор на 6 кВт (8 к.с.) розганяє велосипед на максимальну швидкість — 42 км/год. Цього в гірській місцевості цілком достатньо для безпечної їзди початківцям і вже досвідченим байкерам.

По-друге, електричний велосипед, який у роздрібній мережі коштує 8200 євро, набагато дешевший у вартості володіння відносно ненажерливих чадних снігоходів. Звісно, дешевша нічна зарядка батареї також дала економічний ефект.

MoonBike — це перший у своєму роді екологічно чистий транспорт для зимового відпочинку. Фото: MoonBikes

Є й третій фактор. Для туристів, котрі хочуть мандрувати по засніжених полонинах, проїхатися лісовими стежками, прокат легкого акумуляторного велосипеда обходиться дешевше снігохода. І це також позначилося на зростанні попиту.

Простота – сестра попиту і… збуту

Електротяговий велосипед MoonBike з гусеничним приводом розроблено таким чином, щоб його можна було легко відремонтувати. Тут не стали "винаходити колесо", вдалися до використання вже готових у виробничників компонентів. Це спростило виробництво.

До речі, виробництво снігових велосипедів з шильдиком "Зроблено у Франції" також виявилося простішим і дешевшим. Як зазначає сам розробник, створений ним MoonBike має на 90% менше рухомих частин, ніж снігохід з двигуном внутрішнього згоряння.

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Акумулятор ємністю 3 кВт-год забезпечує до 90 хвилин їзди на MoonBike. Але тривалість можна подовжити до 3 годин, якщо додатково встановити другий акумулятор. Акумулятор легко знімається з машини й може заряджатися за допомогою стандартної розетки.

Мюрон вважає, що продажі снігових велосипедів гірськолижним курортам незабаром становитимуть більшу частину бізнесу компанії MoonBikes, оскільки MoonBike отримав визнання серед гірськолижних курортів, які хочуть зменшити свій вуглецевий слід. Його легкі гусеничні байки тепер доступні в понад 50 гірськолижних зонах Європи та Північної Америки. З нинішнього року ще й у Японії буде їх новий парк.

Альтернатива дійсно варта уваги

Снігоходи в основному розроблялися для далеких поїздок з вантажами десь у засніженій тундрі, північних регіонах і, звісно, задля зимового відпочинку. В курортних зонах Європи вони поступово починають поступатися місцем гусеничним зимовим мотосноубордам та байкам на електричній тязі саме через вихлопні гази з високим вмістом токсинів.

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Снігохід за викидами більш чадний за легкову машину. За одну годину звичайний снігохід може викидати стільки вуглекислого газу, скільки бензиновий автомобіль за 1600 кілометрів їзди.

MoonBike суттєво відрізняється від традиційних снігоходів, оскільки це розважальний транспорт для дозвілля з тихим і унікальним способом відчути зиму та її казкову природу. Фото: MoonBikes

Так що у MoonBike та йому подібних гарне майбутнє. Цей новий сегмент техніки стає дієвим інструментом для приватного користування, здорового дозвілля і комерційного відпочинку з певними практичними застосуваннями.

Конструкторська школа нового транспортного сегмента

Якщо бути відвертим, то Ніколь Мюрон заснував нову конструкторську школу снігових велосипедів. Його основні розробки стали базовими в конструкції інших виробників. Повторюватися у точній копірці ніхто не став, але основні інженерні рішення у нього взяли.

В основному запозичено ідею гусеничного ходу. Якщо сніговий велосипед Ніколь Мюрона створювався як сезонний зимовий транспорт для комерційного і приватного використання на спеціальному шасі, то є добрий десятком версій із зимовими комплектами для встановлення на звичайнісінькі електровелосипеди – просто, дешево, доступно.

В основному до цього вдаються власники приватних електробайків. Комплект «перевзування» коштує в межах 2-3 тисяч євро. Монтаж і демонтаж виконується власними силами – там сама простота.

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Скажімо звичайний колісний електровелосипед Light Bee X за допомогою оригінального комплекту TrackN Go можна за годину перетворити для зимової пори на сніговий байк. З такою роботою впорається навіть "ботанік". Схема така ж, що і в конструкції Мюрона – попереду лижа на вилці, а позаду – гусеничний модуль з підвіскою.

Там також електричний двигун потужність 6 кВт. Він спроможний розганяти байк по сніговій дорозі до 40 км/год, по сніговій цілині він трохи повільніший.

Електричний сноубайк Flex ENVO влітку використовується як звичайний колісний електротяговий велосипед, а взимку за допомогою комплекту гусениці та лижі він стає всюдиходом. Фото: ENVO

За такою ж схемою будь-який стандартний акумуляторний велосипед можна переробити за допомогою комплекту ENVO Electric SnowBike Kit. Правда, він за потужністю всього 750 Вт, але може розвивати швидкість під 20 км/год і долати від 15 до 50 кілометрів на одній зарядці, все залежить від дороги, висоти снігу, його щільності.

В окрему підгрупу групу легкого зимового транспорту для дозвілля можна виділити снігові електросноуборди. Вони також мають гусеничний хід, але їх можливості у порівнянні зі сніговими велосипедами обмежені як по швидкості, так і відстані пересування.

Мотосноуборди Snike дозволяють на снігу виписувати деякі "фігури вищого пілотажу", але до можливостей літніх версій їм не дотягнутися. Фото: Snike

Снігоходи списувати не варто

Снігоходи усіх розмірних груп та лижних конфігурацій з ДВЗ в курортних зонах за рік-два взагалі втратять свої позиції. На порядку денному більшості європейських курортів і баз відпочинку електричні снігоходи.

Ці машини обов’язково прийдуть і займуть вивільнену нішу, хоча й вже не в такій кількості – невеликі снігові велосипеди типу MoonBike на кшталт міського велотранспорту стали основою для доступного прокатного сервісу.

Один зі світових корифеїв виробництва снігоходів Taiga Motors запевняє, що його повністю електричні машини вже не будуть дратувати ревом двигуна у вухах і полохати лісову звірину. Фото: Taiga Motors

Шведська компанія Vidde планує поставити свої перші 1000 електричних снігоходів наприкінці 2024 року курортному оператору Skistar. Роботу веде у партнерстві з італійською компанією Pininfarina, що займається розробкою автомобілів. Vidde стверджує, що побудує найчистіший у світі снігохід.

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Щодо ролі MoonBike у майбутніх снігових подорожах для відпочинку, то він, ймовірно, буде займати нішу між лижами та снігоходами. Конкуренції очікувати не варто, оскільки це різні транспортні сегменти. Але вони мають одну спільність – екологічно чисті й тихі, що для зони відпочинку в природному середовищі краще людям, флорі та фауні.