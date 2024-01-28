Альпы постепенно отказываются от классических бензиновых мотосаней. Полное игнорирование еще не наступило, но процесс пошел практически во всех странах: зона покоя и уюта входит в эпоху аккумуляторного транспорта.

Альпы – курортная зона в любое время года. Туда на выходные или в отпуск при первой возможности убегают от городского смога, грохота и суеты. Конечно, любоваться пейзажами в чадящей среде сейчас никто не хочет, поскольку появились альтернативные виды транспорта, в том числе сезонные.

Французские Альпы благодаря инженеру-аэронавигатору Николю Мюрони стали первыми, где начали создавать парки со своими аккумуляторными велосипедами для снега. Они стали альтернативой громогласным снегоходам со шлейфами дыма из выхлопных труб.

Читайте также В Нью-Йорке больше не будет скоростных прокатных скутеров, разве что электровелосипеды

Поездка в гости стала бедой для снегоходов

Все началось в не так уж далеком 2015 году, когда инженер-аэронавигатор Николя Мюрон уехал навестить во французских Альпах дедушку и бабушку. Там у местных жителей и отдыхающих зимой едва ли не основное транспортное средство – снегоход. Однако почувствовав, как покой и тишина гор разрушаются армадами этих трескучих и воняющих чадом мотосаней, он решил сделать что-то вроде электрического велосипеда для снега– легкого, не очень громкого и простого в использовании и обслуживании.

Снежные велосипеды конструкции Николя Мюрона уже есть в парках доброй полсотни европейских горнолыжных курортов. Фото: MoonBikes

Он сделал то, на что в конструкторских бюро уважаемых производителей тратятся годы. Конструкция MoonBike для снега оказалась столь удачной, что заказы пошли чередой – электробайк для снега понравился как в частном пользовании, так и операторам проката.

Все упирается в цену

Здесь совпало несколько факторов привлекательности. Во-первых, масса такого транспорта в три раза меньше веса обычного снегохода. Электромотор на 6 кВт (8 л.с.) разгоняет велосипед на максимальную скорость – 42 км/ч. Этого в горной местности вполне достаточно для безопасной езды начинающим и уже опытным байкерам.

Во-вторых, электрический велосипед, который в розничной сети стоит 8200 евро, гораздо дешевле в стоимости владения относительно прожорливых чадных снегоходов. Конечно, более дешевая ночная зарядка батареи также дала экономический эффект.

MoonBike – это первый в своем роде экологически чистый транспорт для зимнего отдыха. Фото: MoonBikes

Есть и третий фактор. Для туристов, которые хотят путешествовать по заснеженным горным долинам, проехаться по лесным тропам, прокат легкого аккумуляторного велосипеда обходится дешевле снегохода. И это также сказалось на росте спроса.

Простота– сестра спроса и… сбыта

Электротяговый велосипед MoonBike с гусеничным приводом разработан таким образом, чтобы его можно было легко отремонтировать. Здесь не стали "изобретать колесо", прибегли к использованию уже готовых у производственников компонентов. Это упростило производство.

Кстати говоря, производство снежных велосипедов с шильдиком "Сделано во Франции" также оказалось более простым и дешевым. Как отмечает сам разработчик, созданный им MoonBike имеет на 90% меньше движущихся частей, чем снегоход с двигателем внутреннего сгорания

Читайте также Велосипеды постепенно вытесняют автомобили: где это происходит

Аккумулятор емкостью 3 кВт-ч обеспечивает до 90 минут езды на MoonBike. Но продолжительность можно продлить до 3 часов, если дополнительно установить второй аккумулятор. Аккумулятор легко снимается с машины и может заряжаться с помощью стандартной розетки.

Мюрон считает, что продажи снежных велосипедов горнолыжным курортам в скором времени будут составлять большую часть бизнеса компании MoonBikes, поскольку снежный велосипед получил признание на горнолыжных курортах, которые хотят снизить свой углеродный след. Его легкие гусеничные байки теперь доступны в более чем 50 горнолыжных зонах Европы и Северной Америки. С этого года еще и в Японии будет их новый парк.

Альтернатива действительно заслуживает внимания

Снегоходы в основном разрабатывались для дальних поездок с грузами где-то в заснеженной тундре, северных регионах и, конечно, для зимнего отдыха. В курортных зонах Европы они постепенно начинают уступать место гусеничным зимним мотосноубордам и байкам на электрической тяге именно из-за выхлопных газов с высоким содержанием токсинов.

Читайте также Велосипеды становятся еще более популярными

Снегоход по выбросам более угарный, чем легковая машина. За один час обычный снегоход может выбрасывать столько углекислого газа, сколько бензиновый автомобиль в 1600 километрах езды.

MoonBike существенно отличается от традиционных снегоходов, поскольку это развлекательный транспорт для досуга с тихим и уникальным способом ощутить зиму и ее сказочную природу. Фото: MoonBikes

Так что в MoonBike и им подобных хорошее будущее. Этот новый сегмент техники становится действенным инструментом для частного использования, здорового досуга и коммерческого применения с определенными практическими приложениями.

Конструкторская школа нового транспортного сегмента

Если быть откровенным, то Николь Мюрон основал новую конструкторскую школу снежных велосипедов. Его основные разработки стали базовыми в конструкции других изготовителей. Повторяться в точной копировке никто не стал, но главные инженерные решения у него приняли.

В основном заимствована идея гусеничного хода. Если снежный велосипед Николь Мюрона создавался в качестве сезонного зимнего транспорта для коммерческого и частного использования на специальном шасси, то появился хороший десяток версий с зимними комплектами для установки на самые обычные электровелосипеды – просто, дешево, доступно.

В основном к этому прибегают владельцы частных электробайков. Комплект «переобувки» стоит в пределах 2-3 тысяч евро. Монтаж и демонтаж производится собственными силами– там сама простота.

Читайте также Служба доставки разработала велосипеды с духовками для пиццы

К примеру, обычный колесный электровелосипед Light Bee X с помощью оригинального комплекта TrackN Go можно за час превратить для зимней поры в снежный байк. С такой работой справится даже "ботаник". Схема такая же, что и в конструкции Мюрона – впереди лыжа на вилке, а позади – гусеничный модуль с подвеской.

Там также электрический двигатель мощностью 6 кВт. Он способен разгонять байк по снежной дороге до 40 км/ч., по снежной целине он чуть медленнее.

Электрический сноубайк Flex ENVO летом используется в качестве обычного колесного электротягового велосипеда, а зимой с помощью комплекта гусеницы и лыжи он становится вездеходом. Фото: ENVO

По такой же схеме любой стандартный байк можно переработать с помощью комплекта ENVO Electric SnowBike Kit. Правда, он по мощности всего 750 Вт, но может развивать скорость под 20 км/ч и преодолевать от 15 до 50 км на одной зарядке, все зависит от дороги, высоты снега, его плотности.

В отдельную подгруппу группу лёгкого зимнего транспорта для досуга можно выделить снежные электросноуборды. Они также имеют гусеничный ход, но их возможности по сравнению со снежными велосипедами ограничены как по скорости, так и расстояния передвижения.

Мотосноуборды Snike позволяют на снегу выписывать некоторые "фигуры высшего пилотажа", но до возможностей летних версий им не дотянуться. Фото: Snike

Снегоходы списывать не стоит

Снегоходы всех размерных групп и лыжных конфигураций с ДВС в курортных зонах за год–два вообще потеряют свои позиции. В повестке дня большинства европейских курортов и баз отдыха электрические снегоходы.

Эти машины обязательно придут и займут освободившуюся нишу, хотя и уже не в таком количестве – небольшие снежные велосипеды типа MoonBike типа городского велотранспорта стали основой для доступного прокатного сервиса.

Один из мировых корифеев производства снегоходов Taiga Motors уверяет, что его полностью электрические машины уже не будут раздражать ревом двигателя в ушах и пугать лесного зверя. Фото: Taiga Motors

Шведская компания Vidde планирует поставить свои первые 1000 электрических снегоходов в конце 2024 курортному оператору Skistar. Работу ведет в партнерстве с итальянской компанией Pininfarina, что занимается разработкой автомобилей. Vidde утверждает, что построит самый чистый в мире снегоход.

Читайте также Изобретатель сделал гусеничный велосипед без колес

Относительно роли MoonBike в будущих снежных поездках для отдыха, то он, вероятно, будет занимать нишу между лыжами и снегоходами. Конкуренции ждать не стоит, поскольку это разные транспортные сегменты. Но они имеют одну общность – экологически чистые и тихие, что для зоны отдыха в природной среде лучше людям, флоре и фауне.