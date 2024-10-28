Китайці встановили новий рекорд Гіннесса з запасу ходу для PHEV

Як передає CarNewsChina, таким чином компанія SAIC доєдналася до Chery, BYD та Geely, які вже мають плагін-гібриди з запасом ходу у 2000 км. Повідомляється, що рекорду вдалось досягати протягом чотирьох днів.

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Весь цей час автомобіль їхав беззупинно з Ланьчжоу в Урумчі. Маршрут пролягав через такі міста, як Цзяюйгуань, Дуньхуан й Турпан, де китайські виробники проводять власні тестування в спекотних умовах, адже Турпан є однією з найжаркіших точок планети. Компанія заявила, що різниця температур під час поїздки становила 30 градусів.

Roewe D7 DMH доступний з листопада 2023 року. Седан оснащений літій-залізо-фосфатною батареєю ємністю 21,4 кВт-год, гібридною уставновкою на базі 1,5-літрового двигуна, що видає 111 к.с. й електромотором потужністю 203 кінські сили й 330 Нм крутного моменту.

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Ймовірно, в цьому пробігу брала участь нова версія автомобіля, адже заявлений запас ходу поточної моделі становить 1400 км при повному заряді батареї та заправленому баку.