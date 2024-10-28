Китайцы установили новый рекорд Гиннесса по запасу хода для PHEV

Как передает CarNewsChina, таким образом компания SAIC присоединилась к Chery, BYD и Geely, которые уже имеют плагин-гибриды с запасом хода в 2000 км. Сообщается, что рекорда удалось достичь в течение четырех дней.

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Все это время автомобиль ехал безостановочно из Ланьчжоу в Урумчи. Маршрут пролегал через такие города, как Цзяюйгуань, Дуньхуан и Турпан, где китайские производители проводят собственные тестирования в жарких условиях, ведь Турпан является одной из самых жарких точек планеты. Компания заявила, что разница температур во время поездки составляла 30 градусов.

Roewe D7 DMH доступен с ноября 2023 года. Седан оснащен литий-железо-фосфатной батареей емкостью 21,4 кВт-ч, гибридной уставновкой на базе 1,5-литрового двигателя, выдающего 111 л.с. и электромотором мощностью 203 лошадиные силы и 330 Нм крутящего момента.

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Вероятно, в этом пробеге участвовала новая версия автомобиля, ведь заявленный запас хода текущей модели составляет 1400 км при полном заряде батареи и заправленном баке.