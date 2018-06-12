А ні повного приводу, а ні великого кліренсу у китайського електрокара немає. Натомість Chok G1 пропонує привабливу ціну і автономний пробіг у 200 км.

Основою для китайського електричного мікрокара Chok G1 послужив Suzuki Jimny нинішнього покоління. Масштабований кузов третьої генерації Джимні навіть після 20 років виглядає досить непогано.

Нагадаємо, актуальне третє покоління Suzuki Jimny, що випускається з 1998 року, незабаром чекає заміна новим позашляховиком. Однак популярний в усьому світі міні-джип не зникне з лиця Землі, завдяки новому електрокару класу LSEV.

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Фото: Chok G1 / Сarnewschina

Електричний кей-кар Chok G1 має двигун потужністю у 8 кінських сил і оцінений на місцевому ринку у 7 тисяч доларів за базову комплектацію, тоді як топова коштує вісім. Це суттєво відрізняється від цінників на 85-сильний Jimny, котрий у Китаї коштує 22-25 тисяч доларів.

Фото: Порівняння Chok G1 (зліва) та Suzuki Jimny (зправа) / Сarnewschina

Порівняйте габарити автомобілів: Suzuki Jimny має 3665/1600/1705 мм у довжину, ширину й висоту, тоді як Chok G1 налічує 3214/1466/1580 мм за тими ж параметрами.

Фото: Порівняння Chok G1 (зліва) та Suzuki Jimny (зправа) / Сarnewschina

Chok G1 здатен розвивати максимальну швидкість у 46 км/год і долати відстань у 200 кілометрів на одному заряді акумулятора.

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