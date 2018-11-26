Мовляв, їхній новий електрокар кращий за Tesla Model 3.

Китайський автогігант GAC Motor презентував у Гуанчжоу новий електричний седан Aion S, котрий заявлений, як головний конкурент Tesla Model 3.

Минулого року концерн GAC оголосив про будівництво великого індустріального парку з виробництва електромобілів загальною вартістю понад 6,5 млрд доларів. І вже за рік китайці показали першу серійну модель, випущену на новому майданчику.

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“Aion S має запас ходу понад 500 кілометрів, автономність другого рівня та систему стабілізації кузову Bosch Body System 9.3. Новий електричний седан GAC Aion S вийде на ринок вже у 2019 році. Через спеціальний додаток покупці зможуть зручно і просто скласти власну комплектацію машини і замовити її онлайн”, – повідомляє прес-реліз GAC.

Фото: GAC Aion S / Аutoreview

За дизайном новий електромобіль нагадує Toyota Camry і крім широкого функціоналу і цілого ряду опцій отримав панорамний дах, цифрову приладову панель, систему кругового огляду, світлодіодну оптику і функцію автоматичного паркування.

GAC не в перше кидає виклик визнаному лідеру галузі і відкрито порівнює себе з знаменитим каліфорнійським виробником. Генеральний директор китайської компанії Фен Сінья впевнений, що завдяки інноваційним технологіям в усіх “електромобільних напрямках”, включно з розробкою батарей, електроприводу, інтеграційних компонентів та інфраструктури, у компанії є усі підстави претендувати на пальму першості у сфері електрокарів.

Новинка отримала досить вражаючі характеристики для свого цінового діапазону: від 22 200 до 25 600 доларів США у еквіваленті.

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