Китайці зробили кросовер для Європи розміром із BMW X1, але значно дешевший

Китайський бренд Chery офіційно представив Omoda 7 — кросовер, який за розмірами наближається до BMW X1, але коштує помітно менше. Модель дебютує на британському ринку вже за два місяці і стане наступним кроком у розширенні європейської присутності Chery, пишуть в Autoevolution.

Дві версії — бензинова і гібридна

Omoda 7 буде доступна у двох модифікаціях. Базова — 1,6 TGDI із 147 к.с. і 275 Нм моменту — розганяється до сотні за 10,4 секунди та здатна розвинути швидкість 190 км/год.

Гібридна версія SHS (Super Hybrid System) поєднує бензиновий 1,5-літровий двигун із батареєю 18,3 кВт·год. Разом вони видають 204 к.с. і 365 Нм, забезпечуючи прискорення до 100 км/год за 8,4 секунди. Запас ходу на електротязі — до 90 км, заряджання з 30 до 80% триває всього 20 хвилин на 40-кіловатній станції.

Для порівняння: у Великобританії BMW X1 у базі коштує від £36 920, тоді як Omoda 7 стартує з £29 915 — майже на 7 тисяч дешевше. Гібридна версія — £32 000, що також суттєво нижче від електрифікованого BMW X1 (£42 870).

Оснащення як у преміуму

Chery позиціонує Omoda 7 як «європейський продукт». Уже у стартовій комплектації Knight є 19-дюймові колеса, підігрів керма, двозонний клімат-контроль, бездротова зарядка смартфона (50 Вт) і аудіосистема Sony.

Вища версія Noble додає 20-дюймові диски, 12 динаміків, вентиляцію передніх крісел із «ігровим» дизайном, панорамний дах і навіть ароматизацію повітря в салоні.

Інтер’єр — сучасний і технологічний. Великий 15,6-дюймовий центральний екран на чипі Snapdragon 8155, цифрова панель приладів, голосове керування чотирма зонами та оновлення «по повітрю» (OTA). Є навіть 540-градусна камера із «прозорим шасі» та 21 система допомоги водієві.

Розмір, гарантія і європейська орієнтація

Довжина кросовера — 4,66 метра, колісна база — 2,72 метра, що трохи більше, ніж у BMW X1. Виробник наголошує, що модель створена «з урахуванням особливостей європейських доріг».

Omoda 7 матиме 7-річну гарантію або 160 тис. км, а на батарею — 8 років. Також власники отримають безкоштовну допомогу RAC Home Start на весь термін дії гарантії.

Китай наступає

Omoda 7 — ще один приклад того, як китайські автовиробники активно наступають на територію традиційних брендів, пропонуючи більше за менші гроші. Якщо ціна залишиться конкурентною і якість підтвердиться практикою, Chery має всі шанси відвоювати свою частку серед покупців європейських авто.