Китайцы сделали кроссовер для Европы размером с BMW X1, но значительно дешевле

Китайский бренд Chery официально представил Omoda 7 - кроссовер, который по размерам приближается к BMW X1, но стоит заметно меньше. Модель дебютирует на британском рынке уже через два месяца и станет следующим шагом в расширении европейского присутствия Chery, пишут в Autoevolution.

Кстати Chery представила новый Tiggo 8

Две версии - бензиновая и гибридная

Omoda 7 будет доступна в двух модификациях. Базовая - 1,6 TGDI с 147 л.с. и 275 Нм момента - разгоняется до сотни за 10,4 секунды и способна развить скорость 190 км/ч.

Гибридная версия SHS (Super Hybrid System) сочетает бензиновый 1,5-литровый двигатель с батареей 18,3 кВт-ч. Вместе они выдают 204 л.с. и 365 Нм, обеспечивая ускорение до 100 км/ч за 8,4 секунды. Запас хода на электротяге - до 90 км, зарядка с 30 до 80% занимает всего 20 минут на 40-киловаттной станции.

Для сравнения: в Великобритании BMW X1 в базе стоит от £36 920, тогда как Omoda 7 стартует с £29 915 - почти на 7 тысяч дешевле. Гибридная версия - £32 000, что также существенно ниже электрифицированного BMW X1 (£42 870).

Оснащение как у премиума

Chery позиционирует Omoda 7 как "европейский продукт". Уже в стартовой комплектации Knight есть 19-дюймовые колеса, подогрев руля, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка смартфона (50 Вт) и аудиосистема Sony.

Высшая версия Noble добавляет 20-дюймовые диски, 12 динамиков, вентиляцию передних кресел с "игровым" дизайном, панорамную крышу и даже ароматизацию воздуха в салоне.

Интерьер - современный и технологичный. Большой 15,6-дюймовый центральный экран на чипе Snapdragon 8155, цифровая панель приборов, голосовое управление четырьмя зонами и обновления "по воздуху" (OTA). Есть даже 540-градусная камера с "прозрачным шасси" и 21 система помощи водителю.

Также интересно как выбрать свой первый автомобиль

Размер, гарантия и европейская ориентация

Длина кроссовера - 4,66 метра, колесная база - 2,72 метра, что немного больше, чем у BMW X1. Производитель подчеркивает, что модель создана "с учетом особенностей европейских дорог".

Omoda 7 будет иметь 7-летнюю гарантию или 160 тыс. км, а на батарею - 8 лет. Также владельцы получат бесплатную помощь RAC Home Start на весь срок действия гарантии.

Китай наступает

Omoda 7 - еще один пример того, как китайские автопроизводители активно наступают на территорию традиционных брендов, предлагая больше за меньшие деньги. Если цена останется конкурентной и качество подтвердится практикой, Chery имеет все шансы отвоевать свою долю среди покупателей европейских авто.