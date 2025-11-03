Chery представила в Китаї новий Tiggo 8 за ціною від $16 300: фото

Як пише CarNewsChina, п’ятий Tiggo 8 отримав повне оновлення дизайну й доступний одразу у двох варіантах оформлення передньої частини. Один має велику решітку радіатора з хромованими акцентами, що підкреслюють класичний сімейний стиль, тоді як інший варіант виконаний у спортивнішому стилі з решіткою у формі стільників.

Читайте також: Chery представила позашляховик, що змінює форму: SUV, пікап і кемпер в одному авто

Бічний профіль моделі вирізняється чіткими лініями кузова, спокійними пропорціями та напівприхованими ручками дверей, що додають сучасності. У задній частині з’явилися нові ліхтарі, об’єднані світловою смугою на всю ширину, та оновлений бампер, який може відрізнятися залежно від комплектації. Габарити автомобіля становлять 4749 мм у довжину, 1880 мм у ширину і 1710 мм у висоту, а колісна — база 2825 мм.

Це дозволяє моделі залишатися у зручному форматі середньорозмірного сімейного кросовера, забезпечуючи водночас просторий салон і місткий багажник. Інтер’єр нового Tiggo 8 представлений у двох варіантах. Перший поєднує горизонтальне компонування з великою 15,6-дюймовою мультимедійною системою та 10,25-дюймовою цифровою панеллю приладів, другий — має вертикально орієнтований 13,2-дюймовий сенсорний екран.

В обох випадках використовується нове двоспицеве кермо, а топові комплектації відзначаються покращеними матеріалами оздоблення, подвійними бездротовими зарядними станціями та вдосконаленими ергономічними рішеннями. Під капотом усіх версій встановлено турбомотор об’ємом 1,6 літра з безпосереднім упорскуванням палива. Він поєднаний із семиступеневою роботизованою коробкою передач із подвійним “мокрим” зчепленням.

Також цікаво: Поляк відірвав кермо в китайській машині: правда чи фейк

Новий Tiggo 8 п’ятого покоління позиціонується як практичний, стильний і добре оснащений п’ятимісний SUV, орієнтований насамперед на сімейних покупців. На китайському ринку він конкуруватиме з моделями Jetour X70 і Geely Boyue L, пропонуючи сучасний дизайн, багате оснащення та помірну ціну. Очікується, що після офіційного дебюту 10 листопада оновлений Tiggo 8 стане однією з найпомітніших новинок у сегменті середньорозмірних кросоверів бренду Chery.