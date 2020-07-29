Італійці вже тривалий час працюють над дорожнім суперкаром з гоночним характером, відомим під кодовою назвою SCV12. Черговий реліз присвячений аеродинаміці машини.

На стартовій сторінці офіційного сайту Lamborghini розміщено зображення нового хардкорного суперкара марки, котре, фактично, вже не залишає питань щодо зовнішності.

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Розробкою Lamborghini SCV12 займається гоночний підрозділ Squadra Corse, що передбачає унікальний вигляд і передові гоночні технології у дорожньому автомобілі. На фото можна помітити істотно збільшені задні крила, величезне антикрило та нові аеродинамічні деталі в задній частині, екстремально низький дорожній просвіт і розвинений передній спліттер. Відомо, що нові аеродинамічні елементи забезпечить суперкару більше притискної сили, ніж у боліда класу GT3.

У Lamborghini SCV12 немає повноцінної головної оптики, замість неї у передній бампер врізані світлодіодні прожектори. Також відомо, що спорткар буде надзвичайно легким.



За попередніми даними, купе отримає повністю карбонове шасі і колісні диски з магнієвого сплаву. А силова установка складається з атмосферного V12 об'ємом 6,5 л (830 к.с.) і шестиступінчастої секвентальної коробки передач.



Наразі не відомі а ні час прем’єри, а ні обсяг виробництва, а ні вартість суперкара. Судячи з частоти тізерів, прем'єра суперкара повинна відбутись найближчим часом.

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