Итальянцы уже длительное время работают над дорожным суперкаром с гоночным характером, известным под кодовым названием SCV12. Очередной релиз посвящен аэродинамике машины.

На стартовой странице официального сайта Lamborghini размещено изображение нового хардкорного суперкара марки, которое фактически уже не оставляет вопросов внешности.

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Разработкой Lamborghini SCV12 занимается гоночное подразделение Squadra Corse, что предусматривает уникальный вид и передовые гоночные технологии в дорожном автомобиле. На фото можно заметить существенно увеличены задние крылья, огромное антикрыло и новые аэродинамические детали в задней части, экстремально низкий дорожный просвет и развит передний сплиттер. Известно, что новые аэродинамические элементы обеспечит суперкара больше прижимной силы, чем у болида класса GT3.

У Lamborghini SCV12 нет полноценной головной оптики, вместо нее в передний бампер врезаны светодиодные прожекторы. Также известно, что спорткар будет чрезвычайно легким.

По предварительным данным, купе получит полностью карбоновое шасси и колесные диски из магниевого сплава. А силовая установка состоит из атмосферного V12 объемом 6,5 л (830 л.с.) и шестиступенчатой секвентальной коробки передач.

Пока не известны ни время премьеры, ни объем производства, ни стоимость суперкара. Судя по частоте тизеров, премьера суперкара должна состояться в ближайшее время.

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