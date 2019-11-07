Компанія Lamborghini і Массачусетський технологічний інститут (MIT) запатентували новий матеріал, який дозволить в два рази підвищити ємність іоністорів (суперконденсаторів), що використовуються в гібридних силових установках італійських суперкарів. За технологічності такі пристрої перевершать все, що зараз є на ринку.

Компанія Lamborghini і Массачусетський технологічний інститут (MIT) запатентували новий матеріал, який дозволить в два рази підвищити ємність іоністорів (суперконденсаторів), що використовуються в гібридних силових установках італійських суперкарів. За технологічності такі пристрої перевершать все, що зараз є на ринку.

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Три роки тому Lamborghini приєдналася до програми MIT-Italy і розпочала співпрацю з кафедрами хімії і машинобудування. Результатом одного з двох запущених дослідних проектів став успішний синтез нового матеріалу, заснованого на концепції метал-органічних каркасних структур. Матеріали цього сімейства мають більшу питому площею поверхні, схильною до електричного заряду, що в перспективі може в два рази збільшити щільність зберігання енергії в іоністорі.

Другий проект ще більш амбітний. Він реалізується разом з кафедрою машинобудування MIT і спрямований на створення принципово інших форм тягових батарей. Результатом роботи команди дослідників стане виробництво прототипу акумулятора з високою геометричною адаптивностью і конструктивної міцністю, що дозволить інтегрувати його в силову структуру кузова, як це пропонував концепт Lamborghini Terzo Millennio.

Першим автомобілем Lamborghini, в якому використовується суперконденсатор, став супергібрід Sián. Іоністор працює під напругою 48 вольт, він в три рази потужніший, ніж літій-іонний акумулятор аналогічного розміру. На швидкостях до 130 кілометрів на годину суперконденсатор живить мотор струмом з піковим значенням 600 ампер і повністю заряджається при кожному гальмуванні.

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