Компания Lamborghini и Массачусетский технологический институт (MIT) запатентовали новый материал, который позволит в два раза повысить емкость ионисторов (суперконденсаторов), используемые в гибридных силовых установках итальянских суперкаров. По технологичности такие устройства превзойдут все, что сейчас есть на рынке.

Компания Lamborghini и Массачусетский технологический институт (MIT) запатентовали новый материал, который позволит в два раза повысить емкость ионисторов (суперконденсаторов), используемые в гибридных силовых установках итальянских суперкаров. По технологичности такие устройства превзойдут все, что сейчас есть на рынке.

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Три года назад Lamborghini присоединилась к программе MIT-Italy и начала сотрудничество с кафедрами химии и машиностроения. Результатом одного из двух запущенных исследовательских проектов стал успешный синтез нового материала, основанного на концепции метал-органических каркасных структур. Материалы этого семейства имеют больший удельный площадью поверхности, подверженной электрическому заряду, что в перспективе может в два раза увеличить плотность хранения энергии в ионисторов.

Второй проект еще более амбициозный. Он реализуется совместно с кафедрой машиностроения MIT и направлен на создание принципиально иных форм тяговых батарей. Результатом работы команды исследователей станет производство прототипа аккумулятора с высокой геометрической адаптивностью и конструктивной прочностью, что позволит интегрировать его в силовую структуру кузова, как это предлагал концепт Lamborghini Terzo Millennio.

Первым автомобилем Lamborghini, в котором используется суперконденсатор, стал супергибрид Sián. Ионистор работает под напряжением 48 вольт, он в три раза мощнее, чем литий-ионный аккумулятор аналогичного размера. На скоростях до 130 километров в час суперконденсатор питает мотор током с пиковым значением 600 ампер и полностью заряжается при каждом торможении.

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