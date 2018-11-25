Коштує таке житло 145 тисяч доларів.

Любите подорожувати і відпочивати на природі? Навіщо ж відмовляти собі у комфорті і ночувати у наметі, коли можна спати у м’якому ліжку прямо на вершині гори чи посеред пустелі.

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Компанія Land Ark представила кемпер-причіп для тих, хто навіть далеко від цивілізації хоче почуватись як вдома. І готовий за це платити, оскільки новий флагман бренду, названий Draper, не лише схожий на справжній будинок, а й коштує стільки ж.

Фото: дім на колесах Land Ark Draper / Land Ark

Draper стіворює довкола своїх мешканців затишок, заміського будинку, в якому хочеться жити постійно. А завдяки ергономічності та продуманості конструкції, тут є усе необхідне для тривалого автономного життя на лоні природи.

Land Ark Draper має кухню і обідню зону, котра трансформується у додаткові спальні місця. Ванна кімната з душем, вбиральня – не рідкість для кемперів. А от пральна машинка – справді щось нове.

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Головне спальне місце розташоване на другому поверсі. У спочивальні встановлене величезне ліжко. Особливого шарму додає сільський ґанок біля вхідних дверей – на ньому можна зручно влаштуватися у кріслах.

За інформацією на сайті Land Ark, вартість Draper стартує з 144 900 доларів, а робота над ним займає 3-4 місяці.

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