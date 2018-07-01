Певно, він знає щось, невідоме іншим, оскільки активно інвестує у нову галузь.

Поки точаться суперечки між прибічниками і противниками літаючих транспортних засобів, дехто активно вкладає кошти у нову галузь, що невдовзі може стати справжнім ринковим хітом.

Схоже, співзасновник Google Ларрі Пейдж має великі надії на майбутнє персональних транспортних засобів з вертикальним злітом та посадкою (VTOL), відомих як літаючі автомобілі.

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Видання The Verge повідомляє, що нещодавно Ларрі Пейдж приєднався до групи інвесторів канадського стартапу Opener. Минулого тижня ця компанія отримала ліцензію, котра дозволить покупцям експлуатацію літальних апаратів та показала свою першу модель BlackFly у дії.

Раніше Пейдж потрапив на сторінки преси як співзасновник та співвласник компанії Kitty Hawk, котра тестує кілька верхольотів, літаючий човен та обіцяє вивести на ринок безпілотні літаючі таксі. До цього, ще у 2010 році, Пейдж заснував компанію Levt Inc, що пізніе змінила назву на Zee.Aero.

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