Легендарний двигун Cummins X15 стане екологічно чистішим

Виробник моторів вже заявив, що силовий агрегат двигун не лише відповідає вимогам щодо викидів, але до того ж легший за попередника. Він також забезпечує до 7% кращу економію палива та зберігає потужні 600 к.с. Про це з посиланням на Cummins повідомляє rucknews.com.

Розробники уточнили, що нинішня версія двигуна створювалася понад шість років. За основу вони взяли чистий дизайн зі спадщини X15 2017 року – першого року, коли Cummins відмовився від «IS» у позначенні ISX15. Тоді це вважалося значним стрибком уперед у порівнянні з попередніми версіями.

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Нині історія повторюється й оновлений двигун Cummins X15 також стане досягненням. Стандарти 2027 року скорочують NOx до 0,035 грамів (35 міліграмів), а PM – до 0,005 грамів (5 мг). Простими словами це означає, що до 2027 року викиди NOx будуть скорочені більш ніж на 90% протягом терміну експлуатації двигунів серії X.

"Ми інвестуємо значні кошти в нашу нову серію продуктів, тому що чинні платформи не відповідали майбутнім нормам. Ми інвестуємо зараз на сьогодні, на завтра та на наступні 30 років", – сказав виконавчий директор Cummins з ринкової стратегії Джим Неберголл.

Новий X15 у 2027 році забезпечить скорочення викидів, покращуючи економію палива та надійність. Інфографіка: Cummins/Авто24

Разом зі скороченням критеріальних забруднювальних речовин (PM та NOx) передбачено обов’язкове скорочення різних парникових газів, включаючи метан (CH 4 ), закис азоту (N 2 O) і вуглекислий газ (CO 2 ).

Компанія Cummins зробила кілька суттєвих модернізацій базового двигуна 2027, головним чином спрямованих на відповідність майбутнім правилам. Нова конструкція поршня включає змінену чашу та оновлений циліндр для кращого згоряння та вищого ступеня стиснення. Спідниці значно коротші, що зменшує тертя всередині циліндра.

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Паливну помпу було перероблено, щоб усунути деякі проблеми, що спостерігалися у попередніх версіях. Тепер з'явилася здатність досягати тиску вприскування 2400 бар (2368 атмосфер) для кращого контролю над утворенням сажі (PM) і підвищення ефективності. Він містить терморециркуляційний клапан для допомоги при холодному запуску та змащується паливом, а не моторною оливою.

Конструкція головки блоку циліндрів DOHC забезпечує розширені можливості газорозподілу, такі як змінна фаза фаз газорозподілу. Cummins зберігає конструкцію турбокомпресора зі змінною геометрією, але вдосконалення пропонують кращі можливості управління повітрям.