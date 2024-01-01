Легендарный двигатель Cummins X15 станет экологически чище

Производитель моторов уже заявил, что силовой агрегат не только соответствует требованиям по выбросам, но к тому же легче предшественника. Он также обеспечивает до 7% лучшую экономию топлива и сохраняет мощные 600 л.с. Об этом со ссылкой на Cummins сообщает rucknews.com.

Разработчики уточнили, что нынешняя версия двигателя создавалась более шести лет. За основу они взяли чистый дизайн из наследия X15 2017 года – первого года, когда Cummins отказался от "IS" в обозначении ISX15. Тогда это считалось значительным скачком вперед по сравнению с предыдущими версиями.

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Сейчас история повторяется и обновленный двигатель Cummins X15 также станет достижением. Стандарты 2027 года сокращают NOx до 0,035 граммов (35 миллиграммов), а PM – до 0,005 граммов (5 мг). Простыми словами это означает, что к 2027 году выбросы NOx будут сокращены более чем на 90% в течение срока эксплуатации двигателей серии X.

"Мы инвестируем значительные средства в нашу новую серию продуктов, потому что действующие платформы не соответствовали будущим нормам. Мы инвестируем сейчас на сегодня, на завтра и на следующие 30 лет", – сказал исполнительный директор Cummins по рыночной стратегии Джим Неберголл.

Новый X15 в 2027 году обеспечит сокращение выбросов, улучшая экономию топлива и надежность. Инфографика: Cummins/Авто24

Вместе с сокращением критериальных загрязняющих веществ (PM и NOx) предусмотрено обязательное сокращение различных парниковых газов, включая метан (CH 4 ), закись азота (N 2 O) и углекислый газ (CO 2 ).

Компания Cummins сделала несколько существенных модернизаций базового двигателя 2027, главным образом направленных на соответствие будущим правилам. Новая конструкция поршня включает измененную чашу и обновленный цилиндр для лучшего сгорания и высокой степени сжатия. Юбки значительно короче, что уменьшает трение внутри цилиндра.

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Топливный насос был переработан, чтобы устранить некоторые проблемы, наблюдавшиеся в предыдущих версиях. Теперь появилась способность достигать давления впрыска 2400 бар (2368 атмосфер) для лучшего контроля над образованием сажи (PM) и повышения эффективности. Он содержит терморециркуляционный клапан для помощи при холодном запуске и смазывается топливом, а не моторным маслом.

Конструкция головки блока цилиндров DOHC обеспечивает расширенные возможности газораспределения, такие как переменная фаза фаз газораспределения. Cummins сохраняет конструкцию турбокомпрессора с изменяемой геометрией, но усовершенствования предлагают лучшие возможности управления воздухом.