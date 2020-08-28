RX отримав таке виконання слідом за седаном GS та купе RC.

Незважаючи на назву виконання Black Line, у Lexus RX зовсім не обов’язково має бути чорним. До того ж, виконання Black Line буде доступне для RX F Sport.

Також цікаво: Mercedes-Benz розпочав зворотній відлік до прем'єри нового S-Class

Спеціальне видання Black Line додає темні акценти екстер’єру та інтер’єру. Найпомітнішим в оновленні є набір чорних 20-дюймових колісних дисків. Також у чорний колір пофарбовані бічні дзеркала, молдинги на боковинах та решітка радіатора. Сам кузов може бути забарвлений у один з двох кольорів: білосніжний Ultra White та блакитний Grecian Water.

Салон RX Black Edition оздоблений чорною шкірою з білими акцентами та прошивкою синього кольору. Спеціальні килимки для підлоги, панель бардачка та вантажний килимок також є частиною пакету. Покупці також отримують спеціальний комплект багажу Zero Halliburton з логотипами Lexus.

Спеціальне видання Black Line пропонуватимуть з бензиновими та гібридними силовими агрегатами. Перша має під капотом 3,5-літровий V6, що продукує 295 кінських сил, тоді як гібрид поєднує цей двигун з електромотором і має загальну потужність у 308 сил. Lexus випустить 750 примірників бензинової моделі та 250 гібридних.

У США Lexus RX Black Line 2021 модельного року можна придбати за ціною від 51 600 доларів за RX350 або за 52 905 доларів за RX450h.

Фото: Lexus RX Black Line 2021 модельного року / Lexus

Крім лінійки Black Line, кросовер отримав також незначні зміни в оснащенні. У стандартну комплектацію RX350 і RX450h включено систему моніторингу сліпих зон з попередженням про перехресний рух ззаду, дзеркала з автоматичним складанням та автоматичним затемненням салонного.

Дивіться також: Aston Martin DB5 Junior – це дитячий електромобіль з дорослою ціною