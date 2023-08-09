Lexus в Україні розпочав прийом замовлень на купівлю абсолютно нового електричного кросовера RZ.

Розроблений з нуля Lexus RZ має високу жорсткість кузова, низький центр ваги та довгу колісну базу, що стало можливим завдяки застосуванню спеціальної платформи для електромобілів.

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Літій-іонний акумулятор інтегрований у шасі Lexus RZ під підлогою та складається із 96 елементів загальною потужністю 71,4 кВт. Lexus гарантує збереження щонайменше 70% початкової ємності акумуляторної батареї Lexus RZ через 10 років експлуатації. З цим акумулятором Lexus RZ може долати відстані у понад 400 км у комбінованому циклі WLTP.

Салон Lexus RZ являє собою світлий і відкритий простір з мінімалістичними деталями. Розташування приладів, елементів керування і дисплеїв відповідно до концепції Тазуна дозволяє створити середовище, де для керування автомобілем потрібні лише невимушені рухи рук та очей.

Передня частина Lexus RZ має характерний для електромобіля дизайн без решітки. Капот опущений завдяки відсутності двигуна внутрішнього згорання, а повітрозабірники мають менші розміри порівняно з іншими моделями. Веретеноподібна решітка радіатора виконана у тривимірній формі та втілена у дизайні кузова Lexus RZ.

Застосування передньої і задньої електроосі (e-Axle), що розподіляють крутний момент у новій системі повного привода Lexus DIRECT4, обіцяє приємні відчуття від водіння. DIRECT4 є ексклюзивною технологією Lexus, яка врівноважує тягу всіх чотирьох коліс та автоматично розподіляє тягове зусилля. Завдяки цьому керування стає більш стабільним та інтуїтивно зрозумілим.

Серед новинок, які вперше з’явилися у моделі і є її особливостями, — панорамний дах із функцією затемнення та спеціальним покриттям для зниження теплового випромінювання, а також система обігрівачів-випромінювачів для салону.

Панорамний дах зі скла, виготовленого з низькоемісійного покриття, візуально розширює простір салону і наповнює його світлом. Окрім того, у салоні розміщені інфрачервоні обігрівачі — на рівні колін водія та переднього пасажира, під кермовою колонкою і панеллю приладів. Прискорюючи прогрів салону, обігрівачі дозволяють заощадити електроенергію і знизити навантаження на систему кондиціювання.

Також Lexus RZ оснащений аудіосистемою Mark Levinson яка має 13 динаміків, новою мультимедійною платформою Lexus Link з інтуїтивно зрозумілим управлінням і розширеними функціями для ефективного планування подорожей. Модель підтримує нового бортового помічника «Hey, Lexus» і можливість підключення смартфона через Apple CarPlay та Android Auto.

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Електрокросовер Lexus оснащений розширеною системою активної безпеки та допомоги водієві Lexus Safety System+ третього покоління, а також електронною системою замикання дверей Lexus e-Latch для безпечного виходу з автомобіля.