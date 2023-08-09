Lexus в Украине приступил к приему заказов на покупку совершенно нового электрического кроссовера RZ.

Разработанный с нуля Lexus RZ обладает высокой жесткостью кузова, низким центром тяжести и длинной колесной базой, что стало возможным благодаря применению специальной платформы для электромобилей.

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Литий-ионный аккумулятор интегрирован в шасси Lexus RZ под полом и состоит из 96 элементов общей мощностью 71,4 кВт. Lexus гарантирует сохранение не менее 70% начальной емкости аккумуляторной батареи Lexus RZ через 10 лет эксплуатации. С этим аккумулятором Lexus RZ может преодолевать расстояния более 400 км в комбинированном цикле WLTP.

Салон Lexus RZ представляет собой светлое и открытое пространство с минималистичными деталями. Расположение приборов, элементов управления и дисплеев в соответствии с концепцией Тазуна позволяет создать среду, где для управления автомобилем нужны только непринужденные движения рук и глаз.

Передняя часть Lexus RZ имеет характерный для электромобиля дизайн без решетки. Капот опущен благодаря отсутствию двигателя внутреннего сгорания, а воздухозаборники имеют меньшие размеры по сравнению с другими моделями. Веретенообразная решетка радиатора выполнена в трехмерной форме и воплощена в дизайне кузова Lexus RZ.

Применение передней и задней электрооси (e-Axle), распределяющих крутящий момент в новой системе полного привода Lexus DIRECT4, сулит приятные ощущения от вождения. DIRECT4 представляет собой эксклюзивную технологию Lexus, которая уравновешивает тягу всех четырех колес и автоматически распределяет тяговое усилие. Благодаря этому управление становится более стабильным и интуитивно понятным.

Среди новинок, впервые появившихся у модели и ее особенностей, — панорамная крыша с функцией затемнения и специальным покрытием для снижения теплового излучения, а также система обогревателей-излучателей для салона.

Панорамная крыша из стекла, изготовленного из низкоэмиссионного покрытия, зрительно расширяет пространство салона и наполняет его светом. Кроме того, в салоне размещены инфракрасные обогреватели на уровне колен водителя и переднего пассажира, под рулевой колонкой и приборной панелью. Ускоряя прогрев салона, обогреватели позволяют сэкономить электроэнергию и снизить нагрузку на систему кондиционирования.

Также Lexus RZ оснащен аудиосистемой Mark Levinson с 13 динамиками, новой мультимедийной платформой Lexus Link с интуитивно понятным управлением и расширенными функциями для эффективного планирования путешествий. Модель поддерживает нового бортового помощника Hey, Lexus и возможность подключения смартфона через Apple CarPlay и Android Auto.

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Электрокроссовер Lexus оснащен расширенной системой активной безопасности и помощи водителю Lexus Safety System+ третьего поколения, а также электронной системой запирания дверей Lexus e-Latch для безопасного выхода из автомобиля.