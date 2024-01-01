Лімітований Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake продають на аукціоні: яка ціна

Як розповідає Motor1, у 2020 році Zagato виготовила обмежену кількість Vanquish Shooting Brakes. Тепер шасі №13 незабаром отримає нового власника. RM Sotheby's вказує орієнтовну ціну від 450 000 до 550 000 доларів. У цього автомобіля був лише один власник, який живе в Сеулі, Південна Корея, й проїхав на ньому 4936 кілометрів.

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Варіант Shooting Brake був одним із чотирьох дизайнів Vanquish від італійського виробника кузовів Zagato й має великий попит серед поціновувачів унікальних автомобілів. Автівка оснащена 5,9-літровим атмосферний двигун Aston Martin V12 потужністю 584 кінські сили, що поєднаний з восьмиступінчастою коробкою передач Touchtronic.

Майстри Zagato повністю змінили задню частину стандартного автомобіля, надавши їй унікального дизайну з тонкими секціями ліхтарів. Екземпляр, що незабаром продадуть на аукціоні, має яскравий червоний лавовий колір. Водночас в салоні є чорно-червона оббивка та золоті акценти на дефлекторах й селекторі КПП.