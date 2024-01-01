Офіційно представлено абсолютно новий Aston Martin Vanquish

Як передає Motor1, розкішний Vanquish повернули на конвеєр після шестирічної відсутності у модельному ряду компанії. Нова генерація моделі стане чудовим варіантом для тих, хто шукає справжній ДВЗ без будь-якої електрифікації, адже новинка оснащена потужним твін-турбо V12.

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Новий 5,2-літровий агрегат, що видає вражаючі 824 к.с., засновано на базі попереднього V12, проте, аби двигун відповідав суворим нормам щодо викидів, інженерам довелось замінити блок, головки, розподільні вали, шатуни, турбокомпресори, паливні форсунки, свічки запалювання тощо.

Загалом, майже кожен елемент двигуна був модифікований й Aston Martin каже, що силовий агрегат "не впізнати". Мотор поєднаний з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. Як і в нових Vantage та DB12, новинка отримала диференціал обмеженого тертя з електронним керуванням.

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Все це дозволяє автомобілю досягнути першої сотні всього 3,2 секунди. Vanquish має скріплене та екструдоване алюмінієве монококове шасі, але на відміну від DB12 та Vantage, він має переважно вуглецеве волокно.

Автовиробник каже, що «суха» вага авто – 1744 кілограми, тоді як з усіма рідинами, необхідними для водіння, Vanquish важить 1814 кг. До стандартного оснащення також входять ковані колісні диски, адаптивні амортизатори Bilstein DTX та вуглецево-керамічні гальма.

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Інтер’єр Vanquish подібний до інших моделей Aston Martin, за винятком інакшої центральної консолі з елементами фізичного керування та нової інформаційно-розважальної системи. Автовиробник заявив, що виготовлятиме не більше 1000 екземплярів моделі на рік, а базова ціна Aston Martin Vanquish становитиме 420 000 доларів.