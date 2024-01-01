Официально представлен абсолютно новый Aston Martin Vanquish

Как передает Motor1, роскошный Vanquish вернули на конвейер после шестилетнего отсутствия в модельном ряду компании. Новая генерация модели станет отличным вариантом для тех, кто ищет настоящий ДВС без какой-либо электрификации, ведь новинка оснащена мощным твин-турбо V12.

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Новый 5,2-литровый агрегат, выдающий впечатляющие 824 л.с., основан на базе предыдущего V12, однако, чтобы двигатель соответствовал строгим нормам по выбросам, инженерам пришлось заменить блок, головки, распределительные валы, шатуны, турбокомпрессоры, топливные форсунки, свечи зажигания и тому подобное.

В общем, почти каждый элемент двигателя был модифицирован и Aston Martin говорит, что силовой агрегат "не узнать". Мотор соединен с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Как и в новых Vantage и DB12, новинка получила дифференциал ограниченного трения с электронным управлением.

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Все это позволяет автомобилю достичь первой сотни всего 3,2 секунды. Vanquish имеет скрепленное и экструдированное алюминиевое монококовое шасси, но в отличие от DB12 и Vantage, он имеет преимущественно углеродное волокно.

Автопроизводитель говорит, что "сухой" вес авто – 1744 килограмма, тогда как со всеми жидкостями, необходимыми для вождения, Vanquish весит 1814 кг. В стандартное оснащение также входят кованые колесные диски, адаптивные амортизаторы Bilstein DTX и углеродно-керамические тормоза.

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Интерьер Vanquish подобен другим моделям Aston Martin, за исключением иной центральной консоли с элементами физического управления и новой информационно-развлекательной системы. Автопроизводитель заявил, что будет производить не более 1000 экземпляров модели в год, а базовая цена Aston Martin Vanquish составит 420 000 долларов.