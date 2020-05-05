До них входить олива промивка та присадки LIQUI MOLY.

У зв’язку із припиненням роботи громадського транспорту по всій країні через карантинні заходи майже у всіх містах України вже понад місяць набирає обертів благодійна ініціатива “Підвези медика”.

Небайдужих власників авто просять підвезти до лікарні медичних працівників, які в умовах карантину втратили можливість дістатися до роботи. Групи і спільноти, присвячені цій ініціативі, з'явилися відразу в декількох соцмережах і месенджерах.

LIQUI MOLY в Україні також долучається до руху “Підвези медика”, щоб допомогти волонтерам-водіям і виділяє продукцію на суму 1 200 000 грн!

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Мета проекту #МЕДИКДОЇДЕ - безкоштовно надати всім активним волонтерам-водіям у всіх містах України оливу для авто, промивку та присадки, які економлять витрату палива.

Щоденно підвозячи медичних працівників до лікарні та назад додому, денний пробіг авто росте, а необхідність заміни оливи почастішає. LIQUI MOLY Ukraine прагне безкоштовно закрити цю статтю витрат, щоб допомогти тим, хто зараз забезпечує медиків транспортом.

Лікарі - справжні герої, особливо зараз, під час спалаху вірусу COVID-19. Тому важливо, аби лікарі могли безперешкодно і якомога швидше діставатися на роботу та рятувати життя. Тож організатори акції закликають усіх небайдужих власників авто підвозити медпрацівників, а вони, в свою чергу, попіклуються про ваше авто! Допомога водіям-волонтерам триватиме протягом 1,5 місяці.

Для того, щоб стати учасником проекту #МЕДИКДОЇДЕ, необхідно:

Долучитися до спільноти “Підвези медика” (на каналі Телеграм чи у Viber) у вашому регіоні та стати її активним учасником; Зв'язатися з куратором руху у вашому місті; Куратор проекту надасть промокод для отримання продукції в інтернет-магазині.

Окрім того, з початком поширення епідемії короновіруса у світі LIQUI MOLY виділила продукції на 3 мільйони євро для карет швидкої допомоги, аварійних служб та пожежників.

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