В них входит масло промывочное и присадки LIQUI MOLY.

В связи с прекращением работы общественного транспорта по всей стране из-за карантинных мероприятий почти во всех городах Украины уже более месяца набирает обороты благотворительная инициатива "Подвези медика".

Неравнодушных автовладельцев просят подвезти в больницу медицинских работников, которые в условиях карантина потеряли возможность добраться до работы. Группы и сообщества, посвященные этой инициативе, появились сразу в нескольких соцсетях и мессенджерах.

LIQUI MOLY в Украине также присоединяется к движению "Подвези медика", чтобы помочь волонтерам-водителям и выделяет продукцию на сумму 1 200 000 грн

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Цель проекта #МЕДИКДОЇДЕ – бесплатно предоставить всем активным волонтерам-водителям во всех городах Украины масло для авто, промывку и присадки, которые экономят расход топлива.

Ежедневно подвозя медицинских работников в больницу и домой, дневной пробег авто растет, а необходимость замены масла участится. LIQUI MOLY Ukraine стремится бесплатно закрыть эту статью расходов, чтобы помочь тем, кто сейчас обеспечивает медиков транспортом.

Врачи – настоящие герои, особенно сейчас, во время вспышки вируса COVID-19. Поэтому важно, чтобы врачи могли беспрепятственно и как можно быстрее добираться на работу и спасать жизни. Поэтому организаторы акции призывают всех неравнодушных автовладельцев подвозить медработников, а они, в свою очередь, позаботятся о вашем авто! Помощь водителям-волонтерам продлится 1,5 месяца.

Для того, чтобы стать участником проекта #МЕДИКДОЇДЕ, необходимо:

Приобщиться к сообществу "Подвези медика” (на канале Телеграмм или в Viber) в вашем регионе и стать его активным участником;

Связаться с куратором движения в вашем городе;

Куратор проекта предоставит промокод для получения продукции в интернет-магазине.

Кроме того, с началом распространения эпидемии короновируса в мире LIQUI MOLY выделила продукции на 3 миллиона евро для карет скорой помощи, аварийных служб и пожарных.

Напомним, что Илон Маск передаст больницам в США 1255 бесплатных аппаратов искусственного дыхания для борьбы с COVID-19