Аварійна посадка літака на автодорогу закінчилась аварією.
Незвичайне ДТП трапилось у штаті Техас. Літак Cessna здійснив аварійну посадку на дорогу, зачепивши два автомобілі.
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Літак належить відділу з боротьби з незаконним обігом наркотиків (DEA). Співробітники спецпідрозділу поліції повертались з тренувального завдання. Через технічні несправності пілотам не вдалося дотягнути до найближчого аеропорту, було прийнято рішення про аварійну посадку на дорогу.
Фото: Дорожньо-транспортна пригода за участі літака / Сarscoops
Під час приземлення “Чессна” зачепила дроти електромереж, через що пілот втратив контроль та приземлився у Tesla Model X і зачепив крилом Toyota Corolla.
На щастя, пригода обійшлась без жертв. Водії і пасажири автомобілів відбулися легким переляком, а пілоти і пасажир літака доправлені у лікарню з легкими травмами.
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