Бо коли машина створена для роботи, вона має працювати, не залежно від обставин.

Перший Unimog від Mercedes-Benz з’явився у 1947 році. З тих пір ця вантажівка еволюціонувала у справді універсальний багатоцільовий транспортник. Однією з останніх модифікацій моделі стала версія, котру можна використовувати на залізничних коліях.

На виставці InnoTrans в Берліні автовиробник представив новий спеціальний Unimog, котрий може рухатись рейками – так званий тракмобіль. Вантажівка здатна буксирувати на причіпі до 1000 тонн рухомого складу. На базі “залізничної” моделі запропоновані різноманітні модифікації, призначені для спеціальних операцій.

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Фото: Тракмобіль на базі Mercedes-Benz Unimog / Daimler

Так, Unimog U430, обладнаний механічною “лапою” призначений для підрізання зелені уздовж колії. Модифікація U423 – це маневравой “паровоз”. Є також машини для боротьби за сніжними завалами та обладнані кранами чи ремонтними люльками. Mercedes-Benz навіть пропонує дистанційне керування для своїх “Унімогів”.

Unimog молодшої серії (з індексами від 216 до 530) обладнуються потужними 300-сильними двигунами.

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