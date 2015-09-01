Переплутала геть не схожі автівки і навіть не помітила.

Цікава пригода трапилась з літньою жінкою з містп Корнуолл у Канаді – вона переплутала машини на парковці та, сама того не бажаючи, стала викрадачкою.

Мешканка Корнуолла в кінці червня взяла у фірми Enterprise напрокат чорний седан Nissan Sentra та поїхала на ньому за продуктами в гіпермаркет, розташований неподалік. Зробивши покупки, вона знайшла на паркінгу “свій” автомобіль і поїхала додому. Щоправда, замість своєї “Сентра”, вона уподобала чужий чорний кросовер Infiniti QX50.

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Фото: Nissan Sentra / Nissan

За збігом обставин, власник QX50 забув ключі в машині, тож жінка просто сіла й поїхала, не помітивши різниці. Однак приблизно за два тижні жінку насторожили сторонні речі у машині: сумка з ключками для гольфу у багажнику, папери у бардачку, а також засмічена попільничка.

Фото: Infiniti QX50 / Infiniti

“Викрадачка” поїхала на кросовері в прокатну контору і висловила своє обурення тим, що їй видали брудну машину. Приголомшений приймальник повідомив, що моделей Infiniti QX50 в їх парку немає, а потім згадав, що днями до офісу звернувся літній чоловік, аби узяти напрокат машину замість викраденого у нього Infiniti QX50. Співробітник прокатної фірми одразу ж повідомив про це в поліцію, мовляв, жінка намагається здати викрадений автомобіль.

Офіцер поліції, що прибув на виклик, швидко розібрався у ситуації на місці і вирішив не заарештовувати леді, оскільки у її діях не було злого умислу. Кросовер повернули власнику без жодних пошкоджень, а на чому нині їздить героїня цієї пригоди – історія замовчує.

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