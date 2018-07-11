На колеса автомобілів, що проїхались "дорогою в пекло" страшно дивитись!

Чи то занадто висока температура, чи то поганий асфальт, але у одному з австралійських штатів близько 50 машин потрапили у бітумну пастку.

Австралійська мережа ABC повідомляє, що до 50 водіїв у північній частині штату Квінсленд намотали на свої колеса дорогу, через те, що асфальт сильно розплавився. Влада штату оперативно закрила небезпечну ділянку дороги для проїзду, аби не збільшувати кількість постраждалих, що тепер вимагають компенсації на ремонт автомобілів, в яких постраждали не лише колеса, але й елементи підвіски і бампери.

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Фото: Розплавлене дорожнє покриття на колесах авто у Австралії / АВС

Влада штату назвала причиною такої ситуації те, що на цій ділянці дороги недавно проводилось відновлення асфальтового покриття, після чого одразу пішов рясний дощ, а за ним – страшна спека. Австралійські ЗМІ повідомляють, що Департамент транспорту та головних доріг пообіцяв компенсувати водіям усі збитки у найкоротший термін.

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