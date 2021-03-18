З 20 березня по 9 квітня мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення карантину у зв'язку з COVID-19 – локдаун. Який транспорт працюватиме?

Через посилення карантину в Києві не працюватимуть заклади культури, торгівлі (крім продуктових, побутової хімії, зоомагазинів та аптек), громадського харчування (вони будуть працювати лише на виніс). Підприємства переходять на дистанційну роботу. Громадський транспорт працює, але з дотриманням санітарно-епідеміологічних умов – заповненість місць не більше 50%.

Натомість обмежень у русі персональним транспортом не вводиться. Також у звичному режимі працюють автозаправні станції та СТО. Якщо на АЗС є заклад торгівлі чи кафе, то вони працюють відповідно до карантину – на виніс. За можливості намагайтесь заправляти авто безконтактно – на багатьох мережах АЗК така можливість існує.

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Щодо роботи автосалонів, то вони відносяться до закладів торгівлі, тож на них поширюється заборона діяльності в локдаун.

Уникайте зайвих контактів та будьте здорові!