С 20 марта по 9 апреля мэр Киева Виталий Кличко объявил об усилении карантина в связи с COVID-19 – локдаун. Какой транспорт будет работать?

Из-за усиления карантина в Киеве не будут работать учреждения культуры, торговли (кроме продуктовых, бытовой химии, зоомагазинов и аптек), общественного питания (они будут работать только на вынос). Предприятия переходят на дистанционную работу. Общественный транспорт работает, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических условий – заполненность мест не более 50%.

Зато ограничений в движении персональным транспортом не вводится. Также в обычном режиме работают автозаправочные станции и СТО. Если на АЗС есть заведение торговли или кафе, то они работают в соответствии с карантином – на вынос. По возможности старайтесь заправлять авто бесконтактно – на многих сетях АЗК такая возможность существует.

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Что касается работы автосалонов, то они относятся к заведениям торговли, поэтому на них распространяется запрет деятельности в локдаун.

Избегайте лишних контактов и будьте здоровы!