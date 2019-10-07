Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь готова вести переговори про збільшення поставок нафтопродуктів в Україну.

За словами Лукашенка, загальна історія і сусідство України і Білорусі обумовлюють пріоритети, в тому числі в економічній сфері, повідомляє "Інтерфакс".

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"Це в першу чергу паливно-енергетичний, агропромисловий комплекс, промислова кооперація і транспортно-логістична сфера. Ми готові вести переговори про збільшення поставок нафтопродуктів для ваших підприємств. Вважаю, що в подальшому необхідно підтримувати проекти в цій галузі", - сказав Лукашенко, виступаючи 4 жовтня в Житомирі на форумі регіонів України і Білорусі.

Як повідомляв enkorr, у вересні Мозирський і Новополоцький заводи відвантажили в Україну 310 тис. Т, що склало 53% всіх імпортних поставок. З цього обсягу 302 тис. Т було відвантажено залізницею, інші 8 тис. Т надійшли в якості тестових поставок по трубопроводу "ПрикарпатЗахідтранс".

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При цьому в середині місяця джерела в білоруській нафтовій галузі прогнозували за підсумками місяця близько 250 тис. Т, пояснюючи це необхідністю створити резерв під жовтень, коли Мозирський НПЗ піде на ремонт. З чим пов'язане така істотна коригування обсягів поставок, поки невідомо.

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