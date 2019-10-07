Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов в Украину.

По словам Лукашенко, общая история и соседство Украины и Беларуси обуславливают приоритеты, в том числе в экономической сфере, сообщает "Интерфакс".

Читайте также: В Украине дорожает дизельное топливо

"Это в первую очередь топливно-энергетический, агропромышленный комплекс, промышленная кооперация и транспортно-логистическая сфера. Мы готовы вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов для ваших предприятий. Считаю, что в дальнейшем необходимо поддерживать проекты в этой отрасли", – сказал Лукашенко, выступая 4 октября в Житомире на форуме регионов Украины и Беларуси.

Как сообщал enkorr, в сентябре Мозырский и Новополоцкий заводы отгрузили в Украину 310 тыс. т, что составило 53% всех импортных поставок. Из этого объема 302 тыс. т было отгружено по железной дороге, остальные 8 тыс. т поступили в качестве тестовых поставок по трубопроводу "Прикарпатзападтранс".

Читайте также: Правительство ввело спецпошлину: через неделю дизель и газ начнут дорожать

При этом в середине месяца источники в белорусской нефтяной отрасли прогнозировали по итогам месяца около 250 тыс. т, объясняя это необходимостью создать резерв под октябрь, когда Мозырский НПЗ пойдет на ремонт. С чем связана такая существенная корректировка объемов поставок, пока неизвестно.

Также интересно: У Зеленского уверяют, что дизель и газ дорожать не будут