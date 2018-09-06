Олег Наконечний очолював львівський осередок ГО "Всеукраїнська організація Авто Євро Сила".

27 серпня правоохоронці викрили у Львові злочинну групу, яка налагодила бізнес із надання сексуальних послуг. Організатором нелегального бізнесу називають Олега Наконечного.

Львів’янин Олег Наконечний очолював регіональний осередок організації “Авто Євро Сила”, котра відома своєю активною діяльністю у сфері ринку вживаних автомобілів. Громадське об’єднання неодноразово влаштовувало пікети, зокрема на митниці, вимагаючи проведення конкурсу на посаду керівника митниці та усунення черг на кордоні з Польщею.

Читайте також: 62% українців підтримують зменшення податків при розмитненні авто

Олег Ярошевич – голова громадського об’єднання, повідомив, що через впровадження слідства щодо Олега Наконечного, останнього було зміщено з посади регіонального очільника “Авто Євро Сила”.

“Я відсторонив Олега Наконечного 28 серпня, після відкриття проти нього кримінального провадження. Олегові допомагають юристи нашої організації. Його справа може бути політичним замовленням проти активіста, оскільки Наконечний викривав одіозних митників. Тому ми стежимо за перебігом справи і паралельно ведемо власне розслідування”, – повідомив Олег Ярошевич виданню Zaxid.net.

Олегу Наконечному висувають звинувачення у у скоєнні злочину за ст. 303 КК України – сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. Зараз громадський активіст перебуває під домашнім арештом.

Також цікаво: В Україні створять підприємства з виробництва електромобілів