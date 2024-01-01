Лише 22,6% кандидатів успішно складають теоретичний іспит з ПДР

Скласти теоретичний іспит дуже непросто. Лише одне з п’яти тестуваннь в сервісному центрі МВС складається вдало з першої спроби. Загалом із початку 2025 року проведено 202 498 теоретичних іспитів. Із них 45 862 – складені з першої спроби. А середній відсоток успішності оцінюється у 22,6%.

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Такі цифри свідчать про те, що іспит надто складний. З 20 тестових питань лише 10 стосуються правил дорожнього руху, 4 – основи безпеки руху, 4 будова та експлуатація автомобіля, 2 питання стосуються медицини.

Такий низький відсоток успішності призводить до підвищення корупційних ризиків. Кандидати у водії, які не змогли самостійно скласти іспит, шукають допомоги у так званих “бігунків” - осіб що пропонують допомогу в отриманні посвідчень водія. З ними бореться ДВБ.

Законний шлях

Під час тестування в сервісному центрі МВС за 20 хвилин необхідно відповісти на 20 питань. Під час складання іспиту з теорії допускається лише 2 помилки, якщо більше – не складено. Наступна спроба допускається через 10 календарних днів, на одинадцятий. Упродовж цього часу кандидат у водії може краще підготуватися та вивчити проблемні питання. Вартість складання теоретичного іспиту – 250 грн.

Після успішного складання теоретичної частини іспиту, майбутні водії звертаються до будь-якого акредитованого навчального закладу та розпочинають практичне навчання. Після успішного складання внутрішнього практичного іспиту в автошколі, майбутній кермувальник складає іспит з водіння в сервісному центрі МВС та отримує переш посвідчення водія, яке дійсно два роки.