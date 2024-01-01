Только 22,6% кандидатов успешно сдают теоретический экзамен по ПДД

Сдать теоретический экзамен очень непросто. Лишь одно из пяти тестирований в сервисном центре МВД складывается удачно с первой попытки. Всего с начала 2025 года проведено 202 498 теоретических экзаменов. Из них 45 862 – сданы с первой попытки. А средний процент успешности оценивается в 22,6%.

Читайте также: Получить "права" станет еще сложнее: новый приказ МВД

Такие цифры свидетельствуют о том, что экзамен слишком сложный. Из 20 тестовых вопросов только 10 касаются правил дорожного движения, 4 – основы безопасности движения, 4 строение и эксплуатация автомобиля, 2 вопроса касаются медицины.

Такой низкий процент успешности приводит к повышению коррупционных рисков. Кандидаты в водители, которые не смогли самостоятельно сдать экзамен, ищут помощи у так называемых “бегунков” - лиц предлагающих помощь в получении водительских удостоверений. С ними борется ДВБ.

Законный путь

Во время тестирования в сервисном центре МВД за 20 минут необходимо ответить на 20 вопросов. Во время сдачи экзамена по теории допускается только 2 ошибки, если больше – не сдано. Следующая попытка допускается через 10 календарных дней, на одиннадцатый. В течение этого времени кандидат в водители может лучше подготовиться и изучить проблемные вопросы. Стоимость сдачи теоретического экзамена – 250 грн.

После успешной сдачи теоретической части экзамена, будущие водители обращаются в любое аккредитованное учебное заведение и начинают практическое обучение. После успешной сдачи внутреннего практического экзамена в автошколе, будущий водитель сдает экзамен по вождению в сервисном центре МВД и получает переш водительское удостоверение, которое действительно два года.