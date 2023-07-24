До проєкту прозорих іспитів у пілотних сервісних центрах МВС України на отримання водійських посвідчень долучається ще чотири області.

Нова процедура здачі іспитів у сервісних центрах МВС України, про яку редакція Авто24 розповідала 20 червня, набула поширення: до чотирьох регіонів з «прозорими екзаменаційними класами» на Київщині, Львівщині, Одещині та Вінниччині з третього серпня додаються аналогічні іспитові зони у Сумській, Рівненській, Житомирській та Кіровоградській областях.

У нових учасників проекту будуть діяти аналогічні екзаменаційні зали з камерами передачі зображення та звуку. Також камери зі звуковими доріжками матимуть автомобілі, на яких курсанти складатимуть практичний екзамен з водіння. У МВС України відразу застерегли, що сліпих зон ні в залах, ні у салонах автівок не буде – усе на видноті.

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Як повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко, щодня у кожному пілотному регіоні приймають понад 700 теоретичних і стільки ж практичних іспитів. Однак в середньому лише кожен четвертий з першого разу складає іспити для отримання посвідчення водія.

Як показує аналіз, реальна готовність курсантів до теоретичних і практичних екзаменів виявилась удвічі чи більше разів нижчою у порівнянні з результатами іспитів за класичними схемами без всеохопного відеоспостереження. Скажімо, у 2021 році середній показник складання теоретичного і практичного екзаменів у Київській області становив 67% і 75% відповідно, то в 2023 за новою процедурою прозорості з відеозаписами теорію здали 26%, а практичне водіння – 19%.

Складання іспитів за прозорою схемою у порівнянні з результатами класичної екзаменаційної процедури в окремих областях. Інфографіка МВС України

Проєкт передбачає чесні умови для кожного. Гасло «Знаєш — успішно складаєш» уже показало, що якість підготовки водіїв автошколами все ще не на високому рівні.

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Одночасно з цим, як повідомив міністр, змінюється система контролю екзаменаторів, оскільки відео із будь-якого іспиту зможе переглянути перевіряючий орган не лише в регіоні, але і працівник Головного сервісного центру МВС. Ці технічні зміни спонукають до подальших процесів оптимізації.

В деяких населених пунктах залишаються сервісні центри МВС, які продовжать надавати всі послуги, крім теоретичних та практичних іспитів. А ті сервісні центри МВС, де екзаменаційну діяльність реформують, перетворюють на своєрідні регіональні хаби.