В проект прозрачных экзаменов в пилотных сервисных центрах МВД Украины на получение водительских удостоверений приобщается еще четыре области.

Новая процедура сдачи экзаменов в сервисных центрах МВД Украины, о которой редакция Авто24 рассказывала 20 июня, получила распространение: к четырем регионам с «прозрачными экзаменационными классами» в Киевской, Львовской, Одесской и Винницкой областях с третьего августа добавляются аналогичные экзаменационные площадки в Сумской, Ровенской, Житомирской и Кировоградской областях.

У новых участников проекта будут действовать аналогичные экзаменационные залы с камерами передачи изображения и звука. Также широкоугольные камеры со звуковыми дорожками появятся в автомобилях, на которых курсанты будут сдавать практический экзамен по вождению. В МВД Украины сразу предостерегли, что слепых зон ни в залах, ни в салонах автомобилей нет – все на виду.

Читайте также Экзамены для будущих водителей станут более суровыми: в МВД анонсировали изменения

Как сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко, ежедневно в каждом пилотном регионе принимают более 700 теоретических и столько же практических экзаменов. Однако в среднем только каждый четвертый с первого раза сдает экзамены для получения водительского удостоверения.

Как показывает анализ, реальная готовность курсантов к теоретическим и практическим экзаменам оказалась вдвое или более раз ниже по сравнению с результатами экзаменов по классическим схемам без всеобъемлющего видеонаблюдения. Скажем, в 2021 году средний показатель сдачи теоретического и практического экзаменов в Киевской области составил 67% и 75% соответственно, то в 2023 году по новой процедуре прозрачности с видеозаписями теорию сдали 26%, а практическое вождение – 19%.

Сдача экзаменов по прозрачной схеме в сравнении с результатами классической экзаменационной процедуры в отдельных областях. Инфографика МВД Украины

Проект подразумевает честные условия для каждого. Лозунг «Знаешь — успешно сдаешь» уже показал, что качество подготовки водителей автошколами все еще не на высоком уровне.

Читайте также В Украине продолжает расти аварийность: официальная статистика полиции

В то же время, как сообщил министр, меняется система контроля экзаменаторов, поскольку видео с любого экзамена сможет просмотреть проверяющий орган не только в регионе, но и специалист Главного сервисного центра МВД. Эти технические изменения побуждают к дальнейшим процессам оптимизации.

В некоторых населенных пунктах остаются сервисные центры МВД, которые продолжат оказывать все услуги, кроме теоретических и практических экзаменов. А сервисные центры МВД, где экзаменационную деятельность реформируют, превращают в своеобразные региональные хабы.