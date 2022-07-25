Майже 30 тисяч штрафів за перевищення швидкості виписали патрульні Львівської області від початку 2022 року.

За перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів на території Львівської області від початку року поліцейські оштрафували 28 820 водіїв.

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За порушення швидкісного режиму передбачена адміністративна відповідальність. Штраф за перевищення швидкості понад 20 км від встановленого обмеження — 340 грн. Якщо водій перевищив швидкість на 50 км від встановленого обмеження сума штрафу вже буде складати 1700 грн.

Загальна сума виписаних штрафів у Львівській області складає, як мінімум, 9 798 800 грн.

Нагадаємо, що патрульні використовують для вимірювання швидкості руху прилад Trucam. Часто вони тримають прилад у руках, що є порушенням з боку поліції й приводом для скасування штрафу.