Почти 30 тысяч штрафов за превышение скорости выписали патрульные Львовской области с начала 2022 года.

За превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств на территории Львовской области с начала года полицейские оштрафовали 28 820 водителей.

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За нарушение скоростного режима предусмотрена административная ответственность. Штраф за превышение скорости свыше 20 км от установленного ограничения — 340 грн. Если водитель превысил скорость на 50 км от установленного ограничения сумма штрафа уже будет составлять 1700 грн.

Общая сумма выписанных штрафов во Львовской области составляет, как минимум, 9 798 800 грн.

Напомним, что патрульные используют для измерения скорости движения прибор Trucam. Часто они держат прибор в руках, что является нарушением со стороны полиции и поводом для отмены штрафа.