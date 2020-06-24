Колишнім власникам проданих авто почали приходити штрафи з камер автоціксації.

Штрафи з дорожніх камер автофіксації порушень правил дорожнього руху почали приходити колишнім власникам проданих автомобілів. Причому мова навіть не про продаж за дорученням, а про раніше проведену операцію купівлі-продажу.

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"У 2018 року продали машину, оформлену на мене. Продали за договором купівлі-продажу. Покупець повинен був найближчим часом оформити машину на себе. Минуло 2 роки, і ось вчора мені приходить лист, автофіксації, що ця людина не переоформила, їздить і порушує. Штраф, ясна річ, на мені, і оплачувати його повинна я", – пише користувач в соціальних мережах.

Такі договори купівлі-продажу (без переоформлення на нового власника), як правило, оформляють через нотаріуса. Юристи радять звертатися в поліцію для вирішення проблеми. Для цього, як мінімум, варто зберігати документацію щодо угоди про купівлю-продаж автомобіля.

"З продажами за дорученням все зрозуміло. Але і "нормальний" продаж за договором не вирішує проблеми, як бачимо. Покупець може машину просто не переоформляти (зараз немає поняття "зняття з обліку"). Переоформлення робиться покупцем за укладеним договором купівлі-продажу. Перевірити це і примусити його для продавця важко. Вірніше, перевірити-то можна, а далі що? Механізму примусу – немає. Як мінімум, зберігайте договори купівлі-продажу", – зазначив адвокат Вадим Володарський.

Нагадаємо, що адвокат Вадим Володарський випустив дуже чітку покрокову інструкцію з безкоштовного оскарження “Листів щастя”. Ознайомитись з нею можна за цим посиланням.

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