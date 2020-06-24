Бывшим владельцам проданных автомобилей начали приходить штрафы с камер автофиксации.

Штрафы с дорожных камер автофиксации нарушений правил дорожного движения начали приходить бывшим владельцам проданных автомобилей. Причем речь даже не о продаже по доверенности, а о ранее проведенной операции купли-продажи.

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"В 2018 году продали машину, оформленную на меня. Продали по договору купли-продажи. Покупатель должен был в ближайшее время оформить машину на себя. Прошло 2 года, и вот вчера мне приходит письмо, автофиксации, что этот человек не переоформил, а ездит и нарушает. Штраф, конечно, на мне, и оплачивать его должна я", – пишет пользователька в социальных сетях.

Такие договоры купли-продажи (без переоформления на нового владельца), как правило, оформляют через нотариуса. Юристы советуют обращаться в полицию для решения проблемы. Для этого, как минимум, следует хранить документацию по соглашению о купле-продаже автомобиля.

"С продажами по поручению все понятно. Но и "нормальная" продажа по договору не решает проблемы, как видим. Покупатель может машину просто не переоформлять (сейчас нет понятия "снятие с учета"). Переоформление делается покупателем по заключенному договору купли-продажи. Проверить это и заставить его продавцу трудно. Вернее, проверить-то можно, а дальше что? Механизма принуждения – нет. Как минимум, сохраняйте договора купли-продажи", – отметил адвокат Вадим Володарский.

Напомним, что адвокат Вадим Володарский выпустил очень четкую пошаговую инструкцию по бесплатному обжалованию "Писем счастья". Ознакомиться с ней можно по этой ссылке.

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