Литва виявила "дірки" на своїх пунктах пропуску: канали поставки техніки в Росію та Білорусь перекрито

В ході рейдів співробітники Митної кримінальної служби (MKT) спільно з фахівцями Управління безпеки на транспорті Литви (LTSA) провели профілактичні та контрольні заходи на дорожніх постах Мединінкай та Шальчінінкай. Під час дводенного візиту на кордон перевіряли вантажні транспортні засоби, що перевозили усіляке добро до Білорусі та Росії.

За підсумками тільки двох днів ретельних перевірок складено 7 протоколів про адміністративне правопорушення. Інспектори стверджують, що виявили схему обходу санкцій ЄС щодо заборони експорту тракторів до Росії та Білорусі.

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Підозру митників викликало й те, що магістральні тягачі з напівпричепами суб’єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих у Литві, виїжджають до зазначених країн нібито для перевезення вантажів або їдуть за ними, але не повертаються, можливо, просто перереєструвавшись за кордоном.

Подібна ситуація фіксується з елітними легковими автомобілями: фізичні особи реєструють такі транспортні засоби на своє ім’я, виїжджають до зазначених країн, але потім не повертають техніку до Литви. Таким чином намагаються уникнути посиленого контролю митниці Литовської Республіки через можливий в’їзд автомобілів до Росії.

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За діяльністю таких компаній буде здійснюватися моніторинг. Найближчим часом на прикордонних пунктах посилять спільні контрольні заходи обох установ, проводитимуться регулярні рейди та детальні перевірки. Стаття 15 Закону про міжнародні санкції передбачає штраф від 50 до 100 відсотків вартості товару та не менше 10 тис. євро за таке порушення санкцій щодо юридичних осіб.

Було виявлено й інші порушення. Під час перевірок зафіксовано систематичні (до 10 відсотків вантажних перевезень) порушення, з яких найчастіше водії фур не мали дійсних "прав" чи керували без використання картки водія або з використанням підроблених документів.