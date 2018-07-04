Шведська компанія створила бренд сучасної мобільності під лаконічною назвою, що символізує простоту самого сервісу.

Багато автовиробників сьогодні пропонують свої авто через власну мережу каршерінга або через партнерські сервіси. Volvo вирішила піти у цьому питанні далі.

Шведська марка має власний каршерінг Sunfleet та тепер у Volvo заговорили про “бренду мобільності нового покоління – M”, котрий “надасть людям кращу альтернативу володіння власною машиною”.

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Інноваційний сервіс, обіцяє “фундаментальні зміни в мобільності”. Генеральний директор Volvo Car Mobility Боділ Ерікссон повідомила, що перший етап М вже запущено у Стокгольмі, а восени має відбутись широкий бета-тест.

Пані Ерікссон пояснила, чим відрізнятиметься М від каршерінгу та решти подібних послуг: “Наявні в даний час послуги в основному пропонують альтернативи таксі або громадському транспорту. Ми ж зосереджені на аналізі того, як люди використовують автомобілі, якими володіють, – і це нас відрізняє. Ми прагнемо надати реальну альтернативу, яка дозволить жити на наших умовах, домагатися досконалості і по максимуму використовувати дорогоцінний час”.

Шведи додали, що наступного року мережа Sunfleet, що зараз налічує 1700 машин, буде повністю інтегрована в М, а усі клієнти сервісу автоматично стануть абонентами M. Ринковий дебют М заплановано на весну 2019 року у Швеції і США.

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